Shade pronto a uscire dall’ospedale ma gli annullano il concerto senza dirgli niente | Pensano che non ce la faccio? Vengo gratis

Shade si era detto pronto a tornare sul palco. In accordo con i medici, aveva pianificato le dimissioni per partecipare al concerto previsto per il 6 maggio a Licata. Ma l’evento è stato cancellato all’ultimo momento e senza alcun confronto con lui. A comunicarlo è stato lo stesso Shade attraverso alcune Instagram stories: «Qualcuno ha annullato la data senza nemmeno consultarmi, pensando che non fossi in grado di fare un’ora di concerto. Nonostante avessi garantito la mia presenza e i miei netti miglioramenti fisici», ha scritto.La proposta del concerto gratisIl rapper era stato ricoverato d’urgenza a metà aprile. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione tra i fan, ma negli ultimi giorni lo stesso Shade aveva dato segnali positivi, raccontando piccoli progressi nella degenza ospedaliera e manifestando il desiderio di tornare alla musica il prima possibile. 🔗 Dopo oltre due settimane di ricovero per una grave infezione polmonare da adenovirus, il rappersi era dettoa tornare sul palco. In accordo con i medici, aveva pianificato le dimissioni per partecipare alprevisto per il 6 maggio a Licata. Ma l’evento è stato cancellato all’ultimo momento ealcun confronto con lui. A comunicarlo è stato lo stessoattraverso alcune Instagram stories: «Qualcuno ha annullato la datanemmeno consultarmi, pensando che non fossi in grado di fare un’ora di. Nonostante avessi garantito la mia pree i miei netti miglioramenti fisici», ha scritto.La proposta delIl rapper era stato ricoverato d’urgenza a metà aprile. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione tra i fan, ma negli ultimi giorni lo stessoaveva dato segnali positivi, raccontando piccoli progressi nella degenza ospedaliera e manifestando il desiderio di tornare alla musica il prima possibile. 🔗 Open.online

