Shade lo sfogo dall’ospedale | Mi hanno annullato il concerto pensano che non ce la faccio

Shade è pronto a lasciare l'ospedale per tornare sui palchi a esibirsi dal vivo. O almeno questo è quello che sperava di fare. Il rapper, come ha raccontato sul suo profilo social, avrebbe dovuto partecipare a un concerto in Sicilia, ma l'evento è stato cancellato. Dopo due settimane di ricovero in ospedale per un'infezione ai polmoni da adenovirus, Shade si era detto pronto a tornare sul palco per un live previsto per il 6 maggio a Licata. Ma l'evento è stato cancellato all'ultimo momento e senza alcun confronto con lui. A comunicarlo è stato lo stesso Shade attraverso alcune Instagram stories: "Qualcuno ha annullato la data senza nemmeno consultarmi, pensando che non fossi in grado di fare un'ora di concerto".

