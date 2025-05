Shade lo sfogo dall' ospedale | Mi hanno annullato il concerto pensano che non ce la faccio

Shade dopo il ricovero per adenovirus, la rabbia dall’ospedale: “Mi hanno cancellato il concerto senza consultarmi” - Vito Shade torna a parlare dall'ospedale dove è stato ricoverato da oltre due settimane a seguito di una grave infezione polmonare da adenovirus. Le sue condizioni di salute sono migliorate e si era detto pronto a tornare sul palco per un live, ma l'evento sarebbe stato cancellato senza alcun preavviso. Lo scrive su Instagram: "Oggi l'ha annullata senza nemmeno consultarmi prima pensando non fossi in grado di fare un'ora di concerto". 🔗fanpage.it

