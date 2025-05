Shade dopo il ricovero per adenovirus la rabbia dall’ospedale | “Mi hanno cancellato il concerto senza consultarmi”

Shade torna a parlare dall'ospedale dove è stato ricoverato da oltre due settimane a seguito di una grave infezione polmonare da adenovirus. Le sue condizioni di salute sono migliorate e si era detto pronto a tornare sul palco per un live, ma l'evento sarebbe stato cancellato senza alcun preavviso. Lo scrive su Instagram: "Oggi l'ha annullata senza nemmeno consultarmi prima pensando non fossi in grado di fare un'ora di concerto". 🔗 Vitotorna a parlare dall'ospedale dove è stato ricoverato da oltre due settimane a seguito di una grave infezione polmonare da. Le sue condizioni di salute sono migliorate e si era detto pronto a tornare sul palco per un live, ma l'evento sarebbe statoalcun preavviso. Lo scrive su Instagram: "Oggi l'ha annullatanemmeno consultarmi prima pensando non fossi in grado di fare un'ora di". 🔗 Fanpage.it

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia - Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, "in osservazione", in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024. Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il ricovero Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì.

Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: "Cosa farà a Pasqua" - Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del 'Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' ...

"Eccoci qui". Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero: che accoglienza - Nicola Carraro è tornato a casa. Non con clamore, ma con un sorriso che vale più di mille parole, seduto sul divano accanto a chi gli ha voluto bene in silenzio, ogni giorno, mentre lui combatteva la sua battaglia più dura. A immortalarlo è stata una foto. Una di quelle immagini che sembrano piccole, ma che racchiudono dentro un mondo: il volto segnato ma sereno, il braccio poggiato con naturalezza, lo sguardo fiero di chi sa cosa ha attraversato e non ne ha più paura.

