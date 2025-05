Sfonda il finestrino per rubare la passante lo vede e chiama la polizia | arrestato

Firenze, 3 maggio 2025 – Un 44enne di nazionalità tunisina è stato fermato dalla polizia di Firenze con l'accusa di furto aggravato. In viale Rosselli, l'uomo aveva preso di mira un veicolo parcheggiato, infrangendo il vetro per rovistare al suo interno. Fondamentale è stata la prontezza di una passante, che assistendo al crimine ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, rimanendo sul posto per monitorare i movimenti del sospettato.Nonostante il tentativo di fuga, la descrizione dettagliata del ladro, fornita alle autorità, ha permesso un rapido intervento delle volanti. Gli agenti hanno individuato l'individuo nascosto tra le auto nei pressi di Porta al Prato. Al sopraggiungere delle forze dell'ordine, il sospetto ha cercato di dileguarsi ma è stato tempestivamente fermato e trovato in possesso degli oggetti sottratti, poi restituiti al legittimo proprietario.

