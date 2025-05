Sette turisti morti in uno scontro tra bus e furgone | Un' italiana tra le vittime

© Today.it - Sette turisti morti in uno scontro tra bus e furgone: "Un'italiana tra le vittime" italiana è rimasta uccisa in un violento scontro tra un furgone turistico e un pick-up vicino al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Le cause dell'incidente, avvenuto giovedì 1 maggio, a pochi chilometri dal parco, sono ancora oggetto di indagine. Entrambi i veicoli. 🔗 Una turistaè rimasta uccisa in un violentotra unco e un pick-up vicino al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Le cause dell'incidente, avvenuto giovedì 1 maggio, a pochi chilometri dal parco, sono ancora oggetto di indagine. Entrambi i veicoli. 🔗 Today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Siracusa, scontro pulmino-furgone: tre morti e sette feriti - È di tre morti e sette feriti, di cui quattro in condizioni critiche, il bilancio dell’incidente stradale fra un pulmino da otto posti e un furgone avvenuto sulla statale 194, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Incidente mortale a Siracusa, scontro frontale tra i due mezzi I due mezzi da quanto si apprende si sono scontrati frontalmente. Due persone sono morte subito dopo l’impatto, mentre una terza è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. 🔗lapresse.it

Scontro tra pulmino e furgone: tre morti e sette feriti, cinque sono gravi - Tre persone morte e sette ferite, di cui 5 in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 14 sulla statale 194 "Ragusana" nel territorio... 🔗leggo.it

Scontro tra un pulmino e un furgone nel Siracusano: tre morti e sette feriti - A Carlentini, in provincia di Siracusa, tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la statale 194. A scontrarsi sono stati un furgone e un pulmino nove posti sul quale viaggiavano alcuni braccianti agricoli. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Due persone sono morte al momento dell’impatto, la terza non appena arrivati i soccorsi. 🔗lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Usa, sette turisti morti in un incidente vicino al parco di Yellowstone: «Almeno un'italiana tra le vittime»; Yellowstone, almeno una turista italiana tra i 7 morti in un incidente stradale vicino al parco; Scontro tra pick-up e un bus negli Usa, 7 turisti morti vicino Yellowstone: ci sono anche italiani; Incidente d'auto vicino Yellowstone, un'italiana tra i 7 morti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Usa, scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone: 7 morti tra cui una italiana - Sette persone, tra cui una cittadina italiana, sono morte a seguito della collisione tra un pick-up e un minivan carico di turisti in Idaho, nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone. Lo ha fatto ... 🔗msn.com

Usa, sette turisti morti in un incidente vicino al parco di Yellowstone: «Almeno un'italiana tra le vittime» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Un furgone che trasportava 14 persone si è scontrato con un pick-up. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco - Uno scontro tra un furgone e un pick-up sull'autostrada che porta al parco di Yellowstone in Idaho negli Stati Uniti. I morti sono sette e tra questi c'è anche una turista italiana. L'incidente è avve ... 🔗gazzetta.it