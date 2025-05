Servi nazisti e simboli no vax | vandalizzata la sede della Spi Cgil a Salerno

© Salernotoday.it - "Servi nazisti" e simboli no vax: vandalizzata la sede della Spi Cgil a Salerno Servi nazisti”, vergata con vernice rossa e accompagnata da simboli no vax, è comparsa sulla saracinesca della sede Spi Cgil di via Francesco Crispi a Salerno. L'atto vandalico è stato compiuto nella notte e arriva a distanza di poco più di un anno da quando la sede del patronato Inca. 🔗 La scritta “”, vergata con vernice rossa e accompagnata dano vax, è comparsa sulla saracinescaSpidi via Francesco Crispi a. L'atto vandalico è stato compiuto nella notte e arriva a distanza di poco più di un anno da quando ladel patronato Inca. 🔗 Salernotoday.it

Scritte contro sindacato e simboli no vax su sede Uil di Vicenza - Sulle vetrine si legge 'sindacati nazisti traditori del popolo' e 'servi vili di un governo assassino'. (ANSA). 🔗msn.com