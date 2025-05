Serracchiani | ‘il governo non fa nulla per i salari’

© Imolaoggi.it - Serracchiani: ‘il governo non fa nulla per i salari’ nulla è stato fatto dal governo Meloni per i salari e gli stipendi, che continuano ad essere sempre troppo bassi. No al salario minimo. E questo è un fatto. Ingiustificato ma è un fatto. Il resto sono solo bugie e il. 🔗 “Proprio non riesce. È sempre colpa di qualcun altro. E invece no. Ad oggiè stato fatto dalMeloni per i salari e gli stipendi, che continuano ad essere sempre troppo bassi. No al salario minimo. E questo è un fatto. Ingiustificato ma è un fatto. Il resto sono solo bugie e il. 🔗 Imolaoggi.it

"Questo è falso": Serracchiani infanga il governo da Vespa? La Matone la spiana con 3 parole | Video - A Cinque Minuti, il talk show condotto da Bruno Vespa su Rai Uno, nella puntata di venerdì 7 marzo, protagoniste la dem Debora Serracchiani e la leghista Simonetta Matone. Inevitabile il tema del dibattito: la condizione della donna in Italia in vista delle celebrazioni per l'8 Marzo. La Matone ha sottolineato i risultati del governo che in questi due anni e mezzo di legislatura si è impegnato per rilanciare il ruolo delle donne ma soprattutto ha ridato stabilità all'occupazione. 🔗liberoquotidiano.it

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Governo, Rastrelli: Iannone risorsa preziosa per il Mezzogiorno - “La nomina del Senatore Antonio Iannone a sottosegretario di Stato alle infrastrutture inorgoglisce tutto il partito territoriale, e riconosce i meriti e le competenze di una delle migliori espressioni politiche del Mezzogiorno”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “con questa scelta di eccellenza, si potenzia l’Esecutivo, e si conferma l’estrema attenzione del Governo nazionale verso la Regione Campania”. 🔗ildenaro.it

