Serie D Ancona ad Avezzano ultimo atto per centrare i play off

ultimo atto della stagione regolare della Serie D.I punti di domenica per l'Ancona, che sarà in trasferta ad Avezzano, potrebbero servire per allungare la stagione e giocare i play off. I padroni di casa non hanno particolari obbiettivi da conquistare, già salvi, mentre o dorici, oltre a vincere dovranno ricevere buone notizie da Fossombrone che giocherà in casa contro l'Isernia che deve fare punti per cercare di evitare la retrocessi0ne diretta ed accedere almeno ai play out. Gadda sta preparando la gara in terra marsicana potendo disporre anche di Gulinatti recuperato dall'infortunio e di Belcastro che ha scontato la squalifica. Per ciò che riguardano i biglietti per i tifosi marchigiani sono a disposizione sul circuito Go2, al costo di 10 euro più diritti, sia online che fisicamente presso i punti vendita autorizzati

