Serie B | Santa Croce e Upc Sdh in lotta per la vetta nel girone D

© Sport.quotidiano.net - Serie B: Santa Croce e Upc Sdh in lotta per la vetta nel girone D Serie B. Tutto da rifare per l’Upc Sdh in questo finale di stagione emozionante. Santa Croce ha approfittato dello stop dei camaioresi contro Jumboffice e sulle ali dell’entusiasmo ha strapazzato Spezia, riportandosi in prima posizione a braccetto con la grande rivale nel girone D. Restano due giornate da disputare prima di scrivere i verdetti: la 29ª (e penultima) va in scena oggi con i match in contemporanea tra Upc Sdh e Lupi Santa Croce. I camaioresi scenderanno in campo alle 21 al PalaFrontera di Cecina (arbitri Scialpi e Vannini), mentre Santa Croce andrà a far visita a Isomec Inzani in terra emiliana. E per la corsa alla vittoria finale c’è anche Sassuolo, impegnato stasera a Grosseto.Serie B1. Penultimo turno anche nel girone B, dove il Vp Canniccia è atteso da una giornata da. bollino giallo: le versiliesi giocano oggi alle 18 al PalaGreco contro Rubiera (dirigono Vannuzzi e Spitaletta) con la possibilità di fare un bel salto in avanti. 🔗 B. Tutto da rifare per l’Upc Sdh in questo finale di stagione emozionante.ha approfittato dello stop dei camaioresi contro Jumboffice e sulle ali dell’entusiasmo ha strapazzato Spezia, riportandosi in prima posizione a braccetto con la grande rivale nelD. Restano due giornate da disputare prima di scrivere i verdetti: la 29ª (e penultima) va in scena oggi con i match in contemporanea tra Upc Sdh e Lupi. I camaioresi scenderanno in campo alle 21 al PalaFrontera di Cecina (arbitri Scialpi e Vannini), mentreandrà a far visita a Isomec Inzani in terra emiliana. E per la corsa alla vittoria finale c’è anche Sassuolo, impegnato stasera a Grosseto.B1. Penultimo turno anche nelB, dove il Vp Canniccia è atteso da una giornata da. bollino giallo: le versiliesi giocano oggi alle 18 al PalaGreco contro Rubiera (dirigono Vannuzzi e Spitaletta) con la possibilità di fare un bel salto in avanti. 🔗 Sport.quotidiano.net

Serie B: Santa Croce e Upc Sdh in lotta per la vetta nel girone D - Serie C (maschile). Con gli ultimi recuperi si è chiuso il girone B. Classifica: San Miniato 62, Zona Mazzoni 55, Rosignano 53, Santa Croce 44, Borgo Rosso 34, Upc 34, Empoli 33, Migliarino 27, Calci ... 🔗sport.quotidiano.net

Serie B: Santa Croce interrompe la lunga serie di risultati positivi dell’Invctavolleyball sconfitta in casa al quinto set - Serie B maschile – 27^ giornata girone “D” Invictavolleyball – Lupi Santa Croce 2/3 – 19/25, 25/18,25/22,18/25,10/15 Grosseto. La 27^ giornata di serie B, girone D non delude le aspettative e regala e ... 🔗grossetosport.com

Serie B maschile: Invicta Sol Caffè sfida Lupi Santa Croce per l'ottava vittoria consecutiva - L'Invicta Sol Caffè cerca l'ottava vittoria consecutiva contro i Lupi Santa Croce, seconda forza del campionato. 🔗lanazione.it