Serie A vincono Udinese e Como | sconfitti Cagliari e Parma in lotta salvezza

© Liberoquotidiano.it - Serie A, vincono Udinese e Como: sconfitti Cagliari e Parma in lotta salvezza vincono Udinese e Como, perdono - entrambe in lotta salvezza - Cagliari e Parma. I friuliani ritrovano una vittoria che mancava da due mesi battendo 2-1 in trasferta il Cagliari nel match valido per la 35a giornata di Serie A. Zarraga sblocca il risultato al 27' su invito di Davis dopo un grave errore di Luperto, poco dopo, al 35', Zortea pareggia i conti battendo Okoye sul suo palo con un tiro non irresistibile.Nella ripresa gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 22' trovano il gol vittoria con un tiro da due passi di Kristensen sugli sviluppi di una palla inattiva. Tardiva la reazione dei sardi, che incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e rimangono fermi a 33 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. L'Udinese invece aggancia il Torino all'undicesimo posto a quota 44. 🔗 , perdono - entrambe in. I friuliani ritrovano una vittoria che mancava da due mesi battendo 2-1 in trasferta ilnel match valido per la 35a giornata diA. Zarraga sblocca il risultato al 27' su invito di Davis dopo un grave errore di Luperto, poco dopo, al 35', Zortea pareggia i conti battendo Okoye sul suo palo con un tiro non irresistibile.Nella ripresa gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 22' trovano il gol vittoria con un tiro da due passi di Kristensen sugli sviluppi di una palla inattiva. Tardiva la reazione dei sardi, che incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e rimangono fermi a 33 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. L'invece aggancia il Torino all'undicesimo posto a quota 44. 🔗 Liberoquotidiano.it

Il sabato della 35esima giornata di Serie A offre delle partite che già potranno dire molto sulle corse Scudetto e salvezza. Alle 15.00 il Parma ospita il Como e il Cagliari accoglie l'Udinese. Nel Lecce-Napoli delle 18.00 entrambe le squadre hanno bisogno disperato di punti per motivi diversi, la prima per allontanarsi dalla B

Presentatesi ai nastri di partenza come squadre cuscinetto della Serie A, Parma e Como si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie A come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato.

Si accende la 35ª giornata di Serie A. Sono terminate le due gare delle 15:00: all'Unipol Domus, l'Udinese batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria dopo due mesi, mentre al Tardini il Como supera 1-0 il Parma e conquista la quinta vittoria consecutiva. Cagliari-Udinese 1-2 Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all'Unipol Domus. Cagliari e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi.

