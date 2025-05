Serie A verso l’Australia? Il Milan apripista per una storica trasferta

© Pianetamilan.it - Serie A verso l’Australia? Il Milan apripista per una storica trasferta Serie A sta valutando l'ipotesi di disputare per la prima volta nella sua storia una partita all'estero 🔗 Una ventata di novità: laA sta valutando l'ipotesi di disputare per la prima volta nella sua storia una partita all'estero 🔗 Pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, corsa verso l’Europa: ecco il calendario in Serie A | VIDEO - Dalla Champions alla Conference League, sette squadre sono ancora in corsa per un posto in Europa. Ecco il calendario del Milan Dalla Champions alla Conference League, ben sette squadre sono ancora in corsa per ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione tra cui il Milan. Ecco il calendario da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

Verso Napoli-Milan: info e prezzi per il big-match di serie A - La Ssc Napoli informa i tifosi per i biglietti del big-match Napoli-Milan. Ecco il comunicato della Ssc Napoli per i biglietti in merito al match … L'articolo Verso Napoli-Milan: info e prezzi per il big-match di serie A proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!» - Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Serie A all'estero? Offerta dall'Australia per ospitare una partita di Inter o Milan; Serie A verso l’Australia? Il Milan apripista per una storica trasferta; La Serie A sbarca in Australia? Spunta l’idea shock per Milan e Inter; Milan-Roma 2-5, la cronaca dell'amichevole in Australia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A all'estero? Offerta dall'Australia per ospitare una partita di Inter o Milan - In attesa che la FIFA cambi il proprio regolamento, l’AD della Lega De Siervo ha prospettato tale possibilità durante l’Assemblea di venerdì mattina. 🔗calcioefinanza.it

Anche la Serie C verso il rinvio del turno odierno. Con la 'problematica' del Girone B - Come abbiamo anticipato poco fa, si attende ormai solo l'ufficialità del rinvio della gare di Serie B e Serie C, che seguirà a quello già ufficializzato delle partite di Serie A e del ... 🔗tuttomercatoweb.com