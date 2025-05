Serie A | quinta vittoria consecutiva per il Como l’Udinese supera 2-1 il Cagliari

© Sololaroma.it - Serie A: quinta vittoria consecutiva per il Como, l’Udinese supera 2-1 il Cagliari Serie A. Sono terminate le due gare delle 15:00: all’Unipol Domus, l’Udinese batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria dopo due mesi, mentre al Tardini il Como supera 1-0 il Parma e conquista la quinta vittoria consecutiva. Cagliari-Udinese 1-2Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all’Unipol Domus. Cagliari e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi. Un gol a testa nei primi 45 minuti: prima al 28? Zarraga su assist di Modesto, su uno svarione enorme di Luperto, poi Zortea al 35? sulla splendida imbucata di Makoumbou, con l’esterno dei rossobl+ che brucia Solet e batte Okoye con il mancino. I ritmi si abbassano nella ripresa, con l’Udinese più pericoloso. Al 61? Zarraga va vicinissimo alla doppietta, ma la sua conclusione con il destro sfiora il palo e termina fuori. 🔗 Si accende la 35ª giornata diA. Sono terminate le due gare delle 15:00: all’Unipol Domus,batte 2-1 ile torna alladopo due mesi, mentre al Tardini il1-0 il Parma e conquista la-Udinese 1-2Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all’Unipol Domus.e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi. Un gol a testa nei primi 45 minuti: prima al 28? Zarraga su assist di Modesto, su uno svarione enorme di Luperto, poi Zortea al 35? sulla splendida imbucata di Makoumbou, con l’esterno dei rossobl+ che brucia Solet e batte Okoye con il mancino. I ritmi si abbassano nella ripresa, conpiù pericoloso. Al 61? Zarraga va vicinissimo alla doppietta, ma la sua conclusione con il destro sfiora il palo e termina fuori. 🔗 Sololaroma.it

