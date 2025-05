Serie A Parma e Cagliari non si allontanano dalla B Vincono di misura Como e Udinese

© Ildifforme.it - Serie A, Parma e Cagliari non si allontanano dalla B. Vincono di misura Como e Udinese. Serie A offre delle partite che già potranno dire molto sulle corse Scudetto e salvezza. Alle 15.00 il Parma ospita il Como e il Cagliari accoglie l’Udinese. Nel Lecce-Napoli delle 18.00 entrambe le squadre hanno bisogno disperato di punti per motivi diversi, la prima per allontanarsi dalla B, i .L'articolo Serie A, Parma e Cagliari non si allontanano dalla B. Vincono di misura Como e Udinese. proviene da Il Difforme. 🔗 Il sabato della 35esima giornata diA offre delle partite che già potranno dire molto sulle corse Scudetto e salvezza. Alle 15.00 ilospita ile ilaccoglie l’. Nel Lecce-Napoli delle 18.00 entrambe le squadre hanno bisogno disperato di punti per motivi diversi, la prima per allontanarsiB, i .L'articoloA,non siB.di. proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Serie A, Lazio e Bologna si fermano. Parma e Cagliari sempre più lontani dalla B. Il Verona cade in casa - Scendono in campo 3 partite del lunedì della 34esima giornata di Serie A. A Udine si ferma sullo 0-0 il Bologna e saluta per il momento il quarto posto. Alla Lazio non basta la doppietta di Pedro nel finale per recuperare il doppio svantaggio. Cagliari vince in casa del Verona e si allontana dalla zona retrocessione L'articolo Serie A, Lazio e Bologna si fermano. Parma e Cagliari sempre più lontani dalla B. 🔗ildifforme.it

Lazio e Parma pareggiano 2-2, Cagliari vince 1-0 sul Verona nella 34/a giornata di Serie A - Lazio e Parma pareggiano 2-2 all'Olimpico e il Cagliari si impone 1-0 al Bentegodi sul Verona negli ultimi due incontri della 34/a giornata. Una Lazio distratta si fa bucare già al 3' da Ondrejka, che si ripete a inizio ripresa, ma poi entra Pedro e salva i suoi segnando al 35' e al 40'. I biancocelesti salgono a 60 punti, insieme con la Roma all'ottavo posto, con 59 punti, mentre il Parma va a 32 insieme con il Verona, col Cagliari che sorpassa, raggiungendo quota 33. 🔗quotidiano.net

Risultati Serie A, Pedro salva la Lazio che agguanta il pari con il Parma, il Cagliari vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata - di RedazioneRisultati Serie A, un super Pedro salva la Lazio con una doppietta, Pavoletti e Deiola regalano tre punti al Cagliari che vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata e cosa cambia per l’Inter Finisce qui la trentaquattresima giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma finisce 2-2 tra Lazio e Parma, con le doppiette di Ondrejka e Pedro, mentre al Bentegodi il Cagliari si aggiudica il match salvezza contro il Verona vincendo 2-0 con le reti siglate da due uomini simbolo dei rossoblù, Pavoletti e Deiola. 🔗internews24.com

Como e Udinese se ne vanno: Parma e Cagliari restano in zona pericolo - Strefezza regala i tre punti a Fabregas, Zarraga e Kristensen lanciano i friulano e affondano la formazione di Nicola ... 🔗tuttosport.com

Serie A, i risultati della 35^: Cagliari e Parma non ottengono la salvezza - Venezia di nuovo pugnace, ma senza i tre punti nel carniere: Kike Perez spaventa Lecce, Torino e Monza, per una notte salvato da Vlasic, a segno dagli 11 metri. Equamente distribuite le gare tra ... 🔗monza-news.it

Serie A: Parma-Como 0-1, Cagliari-Udinese 1-2. Alle 18 Lecce-Napoli - Nelle due partite delle ore 15, il Parma ha perso in casa contro il Como 0-1 mentre Cagliari-Udinese è terminata 1-2. Alle 18 scende in campo il Napoli, che è di scena a Lecce, mentre alle 20.45 ... 🔗tg24.sky.it