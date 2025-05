Serie A Parma-Como 0-1 | decide Strefezza

© Lapresse.it - Serie A, Parma-Como 0-1: decide Strefezza Como, che batte 1-0 al ‘Tardini’ il Parma nel match valido per la 35a giornata di Serie A e raccoglie il quinto successo di fila in campionato, scavalcando il Torino e salendo al decimo posto in classifica. Decisiva la rete di Strefezza, entrato qualche minuto prima per Da Cunha, al 34? della ripresa su passaggio filtrante di Douvikas. I ducali si fermano così dopo sette risultati utili consecutivi e restano a quota 32 punti, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. 🔗 Prosegue la striscia di vittorie del, che batte 1-0 al ‘Tardini’ ilnel match valido per la 35a giornata diA e raccoglie il quinto successo di fila in campionato, scavalcando il Torino e salendo al decimo posto in classifica. Decisiva la rete di, entrato qualche minuto prima per Da Cunha, al 34? della ripresa su passaggio filtrante di Douvikas. I ducali si fermano così dopo sette risultati utili consecutivi e restano a quota 32 punti, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. 🔗 Lapresse.it

