© Inter-news.it - Serie A, oggi c'è il Napoli prima di Inter-Verona: le partite Serie A passa da due degli anticipi di oggi, dopo l'1-1 tra Torino e Venezia di ieri. Alle 18 si gioca Lecce-Napoli, a seguire alle 20.45 (già conoscendo il risultato del Via del Mare) tocca all'Inter contro il Verona.Serie A 2024-2025 – 35ª GIORNATACagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 SkyTivùsat) e streaming DAZNParma-Como sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 SkyTivùsat) e streaming DAZNLecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 SkyTivùsat) e streaming DAZNInter-Verona sabato 3 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNEmpoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12.

