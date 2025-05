Serie A Napoli supera l’ostacolo Lecce e vola a +6 sull’Inter Parma e Cagliari rimandano la salvezza

Serie A 2425. Il Napoli vince a Lecce per 1 a 0 e mette le mani sullo Scudetto. Sono ancora vive le due lotte per lo Scudetto e per non retrocedere. Parma e Cagliari devono rimandare la festa salvezza, vincono in trasferta Como e Udinese. In serata Inter-Verona

Calcio femminile: La Juve supera la Roma nel big match e prenota lo scudetto in Serie A. Male il Napoli - Nel momento più difficile, nella partita più difficile, la Juventus esce dalla mini-crisi e vede finalmente il titolo. Dopo due sconfitte consecutive la Vecchia Signora ha vinto in esterna il delicatissimo big match contro la Roma, piatto forte della sesta giornata valida per la Poule Scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Prova concreta per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, passate per 1-2 al Tre Fontane. 🔗oasport.it

Napoli supera Torino 2-0: doppietta di McTominay e azzurri in vetta alla Serie A - Napoli 2 Torino 0 NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6(19’st Marin 6), Olivera 6 (41’st Raspadori sv); Anguissa 6.5 (13’st Billing 6), Lobotka 6.5 (41’st Gilmour sv), McTominay 7.5; Politano 6.5, Lukaku 5.5 (41’st Simeone sv), Spinazzola 6. All.: Conte 6.5. TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic 6; Coco 6 (23’st Karamoh 5.5), Maripan 5.5, Masina 5.5 (40’st Walukiewicz sv); Pedersen 6, Tameze 5. 🔗sport.quotidiano.net

Ascolti 27a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: la supersfida Napoli-Inter supera 1,6 milioni - La ventisettesima giornata supera i 5,9 milioni di ascoltatori (5.916.866). Due i match che hanno trainato gli ascolti: Napoli-Inter sabato alle 18.00 ha superato 1,6 milioni di audience media mentre Milan-Lazio domenica sera ha raggiunto 1,3 milioni di spettatori. È la prima volta nell’era dei tre punti che le prime quattro squadre in classifica sono separate da soli sei punti alla ventisettesima giornata e questo testimonia come il campionato sia più avvincente che mai. 🔗digital-news.it

Napoli, McTominay fa 11 gol in Serie A: i numeri da centravanti aggiunto - Con la doppietta decisiva realizzata contro il Torino, lo scozzese del Napoli è salito a quota ... Como con 83 tocchi in area di rigore. In Serie A superati anche Pulisic e Reijnders Con i ... 🔗sport.sky.it

Napoli supera Monza 1-0 e aggancia l'Inter in classifica di Serie A - Napoli vince a Monza con un gol di testa di McTominay e raggiunge l'Inter a 71 punti in classifica di Serie A. 🔗msn.com