Serie A l’Inter risponde al Napoli | il nuovo distacco nella lotta Scudetto FOTO

© Spazionapoli.it - Serie A, l’Inter risponde al Napoli: il nuovo distacco nella lotta Scudetto (FOTO)

l'Inter contro il Verona mantiene un distacco non larghissimo fra le due squadre: come cambia la classifica di Serie A. Botta e risposta nel giro di poche ore fra Napoli e Inter. Gli azzurri hanno infatti vinto per 1-0 sul campo del Lecce grazie alla rete su punizione di Raspadori, riuscendo così ad ottenere un successo importantissimo in ottica Scudetto. l'Inter non ha esitato a rispondere a questo successo nella gara giocata nella sera contro il Verona. Vincono Inter e Napoli: la classifica di Serie A in vetta. l'Inter, infatti, ha battuto per 1-0 il Verona grazie alla rete su rigore di Asllani. I nerazzurri tornano così alla vittoria in Serie A dopo le due sconfitte contro Bologna e Roma e rimane a -3 dal Napoli capolista. Questa giornata potrebbe però davvero aver segnato un crocevia importante sul destino di questo campionato.

Highlights Serie A | Napoli-Fiorentina 2-1: Conte risponde all’Inter - Napoli-Fiorentina, partita delle 15 e valida per la ventottesima giornata di Serie A, è finita 2-1 a favore degli azzurri. La squadra di Antonio Conte di nuovo a meno uno dall’Inter. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. DI NUOVO MENO UNO – Il Napoli ospita la Fiorentina in un match che gli azzurri non possono sbagliare se intendono restare a contatto con l’Inter capolista, vittoriosa con il Monza in rimonta per 3-2. 🔗inter-news.it

Serie A, risultati domenicali della 30ma giornata: cade l’Atalanta, il Napoli risponde all’Inter - In Serie A la domenica della 30ma giornata ha visto scendere in campo le prime tre della classe: ecco com’è andata anche nella sfida a distanza per il titolo Serie A, risultati domenicali della 30ma giornata: cade l’Atalanta, il Napoli risponde all’Inter – SerieAnewsLa domenica della 30ma giornata di Serie A si è decisamente infiammata con le big in campo. Se sabato abbiamo assistito soprattutto alla lotta Champions, ieri è toccato alle prime tre della classe, impegnate in una sfida a distanza per la lotta scudetto. 🔗serieanews.com

Napoli Fiorentina 2-1, Conte risponde a Inzaghi e rimane in scia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - di RedazioneNapoli Fiorentina 2-1, Conte risponde a Inzaghi e rimane in scia: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 28° turno di campionato Finisce qui Napoli Fiorentina, vittoria con sofferenza finale per i partenopei che si portano a casa tre punti importantissimi per la lotta scudetto. Risultato finale di 2 a 1 al Maradona. Ad aprire le marcature ci pensa Lukaku, nella ripresa la squadra di Conte trova il raddoppio con Raspadori su assist di Lukaku. 🔗internews24.com

Inter-Verona 1-0, gol e highlights: decide Asllani, Inzaghi torna a -3 da Conte; L’Inter risponde al Napoli e si riporta a -3: 1-0 al Verona, decide il rigore di Asllani; Napoli, Lukaku: Inter? Gli auguro di arrivare il più lontano possibile. E sullo Scudetto risponde come Kobe Bryant; L’Inter risponde al Napoli: un rigore di Asllani stende il Verona. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Inter risponde al Napoli e torna a -3: 1-0 al Verona, basta un gol su rigore di Asllani al 9’ - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A A San Siro l`Inter risponde al Napoli, vittorioso sul campo del Lecce, vincendo contro ... 🔗msn.com

Serie A: l’Inter risponde al Napoli, a San Siro Verona sconfitto 1-0. La classifica aggiornata - E’ terminata la sfida di Serie A tra Inter e Verona con inizio ore 20.35. L’Inter di Inzaghi prova a mettere fin dai primi istanti il piede sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. AL 9' ... 🔗ilovepalermocalcio.com

L’Inter risponde al Napoli, batte il Verona e torna a -3 - MILANO (ITALPRESS) - L'Inter risponde presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casa contro il Verona e danno un segnale dopo ... 🔗italpress.com