Serie A Lecce-Napoli 0-1 | i partenopei allungano aspettando l’Inter

© Lapresse.it - Serie A, Lecce-Napoli 0-1: i partenopei allungano aspettando l’Inter Napoli batte 1-0 in trasferta il Lecce nel match valido per la 35a giornata di Serie A ottenendo un successo fondamentale nella corsa per lo scudetto. Decisiva la rete su punizione di Raspadori al 24? del primo tempo. I campani salgono così a 77 punti, momentaneamente a +6 sull’Inter in campo in serata a San Siro contro l’Hellas Verona. Prova generosa da parte dei pugliesi, in partita fino alla fine, che restano fermi a quota 27, attualmente un punto sopra la zona retrocessione 🔗 Ilbatte 1-0 in trasferta ilnel match valido per la 35a giornata diA ottenendo un successo fondamentale nella corsa per lo scudetto. Decisiva la rete su punizione di Raspadori al 24? del primo tempo. I campani salgono così a 77 punti, momentaneamente a +6 sulin campo in serata a San Siro contro l’Hellas Verona. Prova generosa da parte dei pugliesi, in partita fino alla fine, che restano fermi a quota 27, attualmente un punto sopra la zona retrocessione 🔗 Lapresse.it

