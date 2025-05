Serie A Inter-Verona 1-0 | i nerazzurri restano in scia del Napoli

Inter batte 1-0 il Verona nel match valido per la 35a giornata di Serie A e risponde al successo del Napoli, riportandosi a meno tre dalla capolista. Decide il rigore trasformato al 9? del primo tempo da Asllani per un fallo di mano commesso da Valentini. Ampio turnover da parte dei nerazzurri, che comunque dopo il vantaggio hanno rischiato poco tenendo sempre in mano il controllo del gioco. L’Hellas incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 32, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. 🔗 L’batte 1-0 ilnel match valido per la 35a giornata diA e risponde al successo del, riportandosi a meno tre dalla capolista. Decide il rigore trasformato al 9? del primo tempo da Asllani per un fallo di mano commesso da Valentini. Ampio turnover da parte dei, che comunque dopo il vantaggio hanno rischiato poco tenendo sempre in mano il controllo del gioco. L’Hellas incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 32, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. 🔗 Lapresse.it

Inter-Verona 1-0: gol di Asllani su rigore. I nerazzurri, in attesa del Barcellona, restano a -3 dal Napoli e non mollano - SERIE A - Con una formazione diversa per 10/11 rispetto a quella che aveva pareggiato 3-3 a Barcellona, i nerazzurri superano di misura l'Hellas a San Siro. 🔗eurosport.it

Serie A, Inter-Verona 1-0: Asllani di rigore, nerazzurri rispondono al Napoli - Nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A l'Inter batte 1-0 il Verona e tiene il passo del Napoli. A San Siro, in un match equilibrato e con poche emozioni, ai nerazzurri basta Asllani (9') che ... 🔗msn.com

Inter-Verona, formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona i nerazzurri, 10 cambi rispetto a mercoledì. Arnautovic-Correa in avanti, Thuram a riposo - SERIE A - Simone Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina dal vice Farris) vara il maxi-turnover a 72 ore dalla sfida dentro e fuori contro il Barcellona ... 🔗eurosport.it