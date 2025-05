Serie A il Como centra la quinta | vittoria scacciacrisi per l’Udinese

Serie A. Doppia vittoria in trasferta di Como e Udinese, che espugnano rispettivamente il Tardini di Parma e l'Unipol Domus di Cagliari. La squadra di Fabregas centra il quinto successo consecutivo grazie alla rete di Strefezza a dieci dal termine. I padroni di casa allenati da Chivu restano comunque a distanza di sicurezza, 6 punti, dal Venezia terz'ultimo ieri sera non andato oltre l'1-1 contro il Torino. Anche il Cagliari può dirsi tranquillo: pur perdendo oggi, infatti, è a +7 dalla formazione di Di Francesco a tre giornate dal termine.

