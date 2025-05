Serie A Femminile | Roma-Milan chiude la 9ª giornata della Poule Scudetto

© Pianetamilan.it - Serie A Femminile: Roma-Milan chiude la 9ª giornata della Poule Scudetto

giornata della Poule Scudetto di Serie A 20242025: ecco Roma-Milan 🔗Pianetamilan.it Ultimi 90' stagionali per le rossonere, attese dalla 9ªdiA 20242025: ecco

Cosa riportano altre fonti

LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la serie continua o si chiude stasera? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: Tutto, o quasi, in casa Novara dipenderà dalla vena della russa Tolok, che ha fatto la differenza in gara2 e per un set e mezzo l’ha fatta anche in gara3, pagando alla distanza, probabilmente, lo sforzo per battere l’Alba Blaj nella finale di ritorno di CEV Cup. Quella Tolok che aveva trascinato la squadra piemontese in gara2 contro una spenta Conegliano. 🔗oasport.it

LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la serie continua o si chiude stasera? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara4 della semifinale playoff di serie A1 femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si torna a Novara con l’Igor Gorgonzola con le spalle al muro e la Prosecco Doc Imoco che sembra aver superato il trauma della prima sconfitta stagionale. La serie di semifinale è al suo primo momento decisivo, con il match ball nelle mani delle venete, che sembrano aver riportato l’inerzia dalla loro parte dopo la vittoria in rimonta di Villorba domenica scorsa. 🔗oasport.it

Rainbow Spezia domina la Serie D femminile, Volley Colombiera chiude al secondo posto - L’ultima giornata del campionato di Serie D femminile si è sviluppata secondo copione con la netta vittoria (22ª stagionale) della Rainbow Spezia. Questa volta a farne le spese è stato il Paladonbosco che al palazzetto dei Prati di Vezzano non ha potuto fare granché di fronte allo strapotere delle spezzine, incassando un secco 3-0. I tre set, conclusi 25-14, 25-19 e 25-14, sono l’ennesima dimostrazione non solo di una gara brillante, ma anche di una stagione perfetta. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A Femminile: Roma-Milan chiude la 9ª giornata della Poule Scudetto; Roma-Milan Femminile: come e quando seguire la partita; Femminile, Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Serie A femminile 2024/2025-Roma - Milan (Poule Scudetto 9a giornata) su Raisport HD. 🔗Cosa riportano altre fonti

Femminile, domani Roma-Milan: ecco i numeri verso la sfida - Domani alle 12.30 al Tre Fontane, il Milan Femminile la Roma nella 9a giornata della Poule Scudetto. Ecco i numeri in vista di questa sfida ... 🔗msn.com

Roma-Milan Femminile: come e quando seguire la partita - Roma-Milan femminile: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e situazione in classifica. Una sfida decisiva di Serie A su DAZN. 🔗milanosportiva.com

Femminile, Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Le giallorosse tornano in campo domenica 4 maggio alle 12.30 al Tre Fontane contro le rossonere nella sfida valevole la Poule Scudetto ... 🔗ilromanista.eu