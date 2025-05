Serie A Femminile la Fiorentina chiude i conti | Inter Women battuta 1-3

Inter-Fiorentina Women, valido per la nona giornata della poule scudetto di Serie A Femminile 2024-2025, conferma la supremazia della squadra viola, capace di chiudere i conti con un gol spettacolare e di resistere in inferiorità numerica fino al triplice fischio. La partita si conclude sul risultato di 1-3.SCONFITTA IN RIMONTA – Dopo la rimonta costruita nella prima frazione, la Fiorentina rientra dagli spogliatoi con lo stesso spirito combattivo. Al 57' arriva il colpo del definitivo KO: Severini batte rapidamente un calcio d'angolo corto servendo Boquete, ben posizionata sul lato destro dell'area nerazzurra. La fuoriclasse spagnola controlla, prende la mira e con un destro a giro preciso sorprende Baldi, firmando una doppietta e portando le viola sull'1-3 con una vera perla balistica.

