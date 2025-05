Serie A Cagliari-Udinese 1-2 | i friulani tornano a vincere dopo due mesi

© Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Udinese 1-2: i friulani tornano a vincere dopo due mesi Udinese ritrova una vittoria che mancava da due mesi battendo 2-1 in trasferta il Cagliari nel match valido per la 35a giornata di Serie A. Zarraga sblocca il risultato al 27? su invito di Davis dopo un grave errore di Luperto, poco dopo, al 35?, Zortea pareggia i conti battendo Okoye sul suo palo con un tiro non irresistibile. Nella ripresa gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 22? trovano il gol vittoria con un tiro da due passi di Kristensen sugli sviluppi di una palla inattiva. Tardiva la reazione dei sardi, che incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e rimangono fermi a 33 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. L’Udinese invece aggancia il Torino all’undicesimo posto a quota 44. 🔗 L’ritrova una vittoria che mancava da duebattendo 2-1 in trasferta ilnel match valido per la 35a giornata diA. Zarraga sblocca il risultato al 27? su invito di Davisun grave errore di Luperto, poco, al 35?, Zortea pareggia i conti battendo Okoye sul suo palo con un tiro non irresistibile. Nella ripresa gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 22? trovano il gol vittoria con un tiro da due passi di Kristensen sugli sviluppi di una palla inattiva. Tardiva la reazione dei sardi, che incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e rimangono fermi a 33 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. L’invece aggancia il Torino all’undicesimo posto a quota 44. 🔗 Lapresse.it

