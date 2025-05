Serie A arriva dal Barcellona | la prima richiesta di Fabregas

Serie A arriva dal Barcellona | la prima richiesta di Fabregas

Fabregas lo vorrebbe a tutti i costi in Serie A: spunta l'intreccio decisivo da Barcellona. Fabregas è diventato un profilo molto ambito anche come allenatore in Serie A. L'allenatore spagnolo non vede l'ora di iniziare subito una nuova avventura: spunta l'intreccio da Barcellona.

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Barcellona. Le big della Serie A continuano a guardare in Spagna per allestire una rosa super competitiva: Fabregas lo vorrebbe subito a propria disposizione. L'allenatore spagnolo è diventato protagonista in Serie A alla guida del Como: spunta subito una nuova decisione in ottica futura. Serve una nuova svolta per mettere la sua esperienza al servizio di grandi palcoscenici: ecco la nuova mossa strategica per sognare in grande.

Serie C, Pianese: dopo la salvezza un nuovo record! Per la prima volta della storia arriva a questo traguardo - Dopo la salvezza, arriva anche la prima storica qualificazione in zona play-off per la Pianese Con il successo per 4-0 in casa contro il Pineto è arrivata la prima storica qualificazione ai play-off della Pianese. La squadra di mister Alessandro Formisano dopo aver ottenuto la salvezza con ben sei turni di anticipo, ha appunto staccato […] 🔗calcionews24.com

Calcio a 5 / Serie D, CDC Moie nella storia: arriva la prima promozione in Serie C2 - La squadra di Pirro vince il girone B con un vantaggio di solo un punto sulla Futsal Ottrano, con cui ha pareggiato 4-4 venerdì. I numeri e i protagonisti dell’impresa, con le dichiarazioni del capitano e presidente Spuri. MOIE di MAIOLATI SPONTINI, 13 aprile 2025 – Con il più dolce dei pareggi il CDC Moie ottiene la sua storica prima promozione in Serie C2. La formazione di Pirro, infatti, ha vinto il girone B di Serie D con un solo punto di vantaggio sulla Futsal Ottrano, pareggiando con i filottranesi venerdì scorso 11 aprile all’ultima giornata per 4-4 con le doppiette di Ciciliani e ... 🔗.com

“The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa - “The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa Gli appassionati delle serie turche possono segnare una data importante sul calendario: da lunedì 24 marzo 2025, la seconda stagione di The Family (Aile in originale) arriva su Canale 5, prendendo il posto di My Home My Destiny nella fascia pomeridiana delle 16:50. Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa in Italia durante l’estate del 2024, i fan potranno finalmente scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Soykan, tra segreti, tensioni e amori tormentati. 🔗serietvinpillole.it

