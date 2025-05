Serie A 35 turno | Lecce-Napoli 0-1

Conte vince nella sua Lecce (0-1) e il Napoli corre verso lo scudetto.Salentini a rischio: +1 sul terz'ultimo posto. Subito gol annullato a Lukaku (offside) col Var,al 24' arriva però il vantaggio partenopeo con la punizione di Raspadori che sorprende Falcone sul suo palo. La traversa nega il pari a Gaspar (testa). Ripresa.Meret vola sulla botta di Helgason sporcata da Lobotka, islandese ancora minaccioso al 67'.Ci prova anche Tete Morente, fatica a salire un Napoli non brillante ma che difende col cuore un successo di fondamentale importanza.

