Serie A 35 turno | Inter-H Verona 1-0

Inter non molla e 'risale' a -3 dal Napoli passato a Lecce. Al 'Meazza', Verona battuto 1-0. La lotta scudetto resta aperta, ma ora c'è da pensare al ritorno Champions col Barcellona di martedì. Partita subito in discesa per la squadra di Inzaghi: tocco di mano di Valentini, col Var Manganiello dà il rigore, Asllani fulmina Montipò (7'). L'albanese sfiora poi la traversa. Nella ripresa il ritmo si abbassa e l'Inter controlla la gara. Unico pericolo portato dall'Hellas è un tiro di Suslov fuori.

Serie A, 35° turno: Lecce-Napoli 0-1 - 20.09 Conte vince nella sua Lecce (0-1) e il Napoli corre verso lo scudetto.Salentini a rischio: +1 sul terz'ultimo posto. Subito gol annullato a Lukaku (offside) col Var,al 24' arriva però il vantaggio partenopeo con la punizione di Raspadori che sorprende Falcone sul suo palo. La traversa nega il pari a Gaspar (testa). Ripresa.Meret vola sulla botta di Helgason sporcata da Lobotka, islandese ancora minaccioso al 67'. 🔗servizitelevideo.rai.it

La morte di Papa Francesco, rinviate le quattro partite di serie A e il turno di serie B - La morte di Papa Francesco ferma la Serie A. Rinviate le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino). Questo il comunicato della Lega Serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste. 🔗feedpress.me

Serie A, Inzaghi e Conte squalificati per il prossimo turno - Non saranno in panchina nella 31esima giornata di Serie A gli allenatori delle due contendenti per lo scudetto: Simone Inzaghi e Antonio Conte, i tecnici di Inter e Napoli, sono infatti stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo, nella sua decisione del 1 aprile. Squalifica Inzaghi, le motivazioni Inflitti i provvedimenti di una squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione con diffida e ammenda di € 5. 🔗lapresse.it

