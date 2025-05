Seriate due notti di chiusura per il casello dell’A4

Seriate, due notti di chiusura per il casello dell'A4

Settimana di chiusure per l'autostrada A4 nel tratto bergamasco: oltre alle tre notti di chiusura previste nel casello cittadino, anche la stazione di Seriate sarà soggetta a limitazioni.

Per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce, infatti, saranno adottati provvedimenti di chiusura.

Dalle 21 di martedì 6 alle 5 di mercoledì 7 maggio, la stazione di Seriate sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia la stazione di Grumello.

La stazione di Seriate sarà invece chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, dalle 21 di venerdì 9 alle 5 di sabato 10 maggio. In alternativa si consigliano le stazioni di Bergamo, verso Milano, e di Grumello, verso Brescia.

