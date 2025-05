Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada

cassonetti per la raccolta differenziata. Ama, la società dei rifiuti della Capitale, sta preparando una denuncia ai carabinieri. E al centro c’è la villa in cui abita Sergio Castellitto. Il Corriere della Sera fa sapere che un set di bidoni è scomparso dalla carreggiata di fronte alla casa. E l’attore si è sempre lamentato per quei cassonetti davanti al suo cancello. E dal quotidiano conferimento di rifiuti. Secondo i residenti sono invece una necessità.Il colpoIl primo colpo di scena arriva nella notte tra il 20 e il 21 aprile. I cassonetti finiscono nel cortile di Castellitto. Scomparendo dalle strisce gialle lungo la via. I residenti allora scattano foto alle strisce della carreggiata vuote. Intanto la fila scompare dal villino. 🔗 Nel quartiere Parioli a Roma c’è un giallo. Che riguarda la sparizione deiper la raccolta. Ama, la società dei rifiuti della Capitale, sta preparando una denuncia ai carabinieri. E al centro c’è la villa in cui abita. Il Corriere della Sera fa sapere che un set di bidoni è scomparsocarreggiata di fronte alla casa. E l’attore si è sempre lamentato per queidavanti al suo cancello. E dal quotidiano conferimento di rifiuti. Secondo i residenti sono invece una necessità.Il colpoIl primo colpo di scena arriva nella notte tra il 20 e il 21 aprile. Ifiniscono nel cortile di. Scomparendo dalle strisce gialle lungo la via. I residenti allora scattano foto alle strisce della carreggiata vuote. Intanto la fila scompare dal villino. 🔗 Open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto - (Adnkronos) – Lo scorso 3 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto quale riconoscimento dell’impegno nel promuovere il valore della cultura, dell’arte e della letteratura attraverso la sua opera, capace di emozionare, educare e […] L'articolo Laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trent’anni dopo la scomparsa di Sergio Atzeni, la Sardegna resta immobile nel cambiamento - di Ilaria Muggianu Scano Sono trascorsi esattamente trent’anni dalla scomparsa di Sergio Atzeni, sardo di Cagliari, una delle voci critiche più argute della contemporaneità italiana. Giornalista, traduttore, musicista, politico, scrittore mancato troppo giovane tra le acque dell’isola di Carloforte. Era il 6 settembre 1995. Dopo trent’anni di attività pubblicistica in numerose testate, da L’Unità a Paese Sera, da Il Giornale a La Nuova Sardegna, da Linus a Il Giorno si rafforza il suo carisma editoriale con Mondadori, Il Maestrale, Sellerio senza considerare la produzione in qualità di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sergio Castellitto: «Felice per “Conclave”, ma con il Papa malato… è strano» - (askanews) – Il thriller Conclave ha trionfato agli Screen Actors Guild Awards, a una settimana dalla cerimonia degli Oscar. Il film di Edward Berger sul misterioso processo di selezione a porte chiuse per la scelta del nuovo Papa ha vinto il premio per il miglior cast – l’equivalente del miglior film – per i suoi attori: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e tra gli altri Sergio Castellitto. 🔗amica.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada; 'Pezzi Unici', tutto sulla nuova serie tv di Cinzia Th Torrini; Lucrezia Massari diventa la ladra Jess; Palinsesti Rai 2022-2023: tutte le nuove fiction da vedere in autunno e inverno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sergio Castellitto ricorda Paola Cerimele: «Venne per un provino… rimasi incantato» - L’Università degli Studi del Molise ha conferito a Sergio Castellitto la laurea ... tragicamente scomparsa negli anni scorsi. «Venne per un provino, – ha ricordato con commozione Castellitto – rimasi ... 🔗ecoaltomolise.net

Sergio Castellitto: “Con Margaret Mazzantini abbiamo avuto dei problemi, ci ha salvato il nostro amore sconfinato” - Sergio Castellitto si è raccontato in una lunga intervista. L'attore ha ripercorso la sua vita, dalle umili origini alla lunga storia d'amore con Margaret Mazzantini. Castellitto ha quattro ... 🔗fanpage.it

Castellitto, 'non lascio per gli attacchi, nessun rimpianto' - Così Sergio Castellitto nella lettera rivolta agli studenti e a tutto il personale del centro in cui motiva le ragioni delle sue dimissioni dal Centro Sperimentale di Cinematografia. "Avrò ... 🔗msn.com