Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi davanti casa sua | Non li voleva e ora non ci sono più L’Ama pronta a sporgere denuncia

© Ilfattoquotidiano.it - Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi davanti casa sua: “Non li voleva e ora non ci sono più”. L’Ama pronta a sporgere denuncia Sergio Castellitto mal sopportava la presenza dei cassonetti per i rifiuti sotto le sue finestre. Una questione di decoro, forse, o magari di effluvi poco graditi che penalizzavano l’austero ingresso della dimora Liberty in via Giovanni Randaccio a Roma. Dall’altra parte della “barricata”, gli altri residenti, che pur auspicando una più frequente pulizia e disinfezione, reclamavano quei cassonetti come un “servizio essenziale” e indispensabile. A raccontare questa “silenziosa disputa” è il Corriere della Sera, che ricostruisce quanto accaduto.La tensione latente, tipica di molte contese condominiali o di quartiere, è esplosa con un colpo di scena nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorsi. Al mattino, i bidoni erano scomparsi dalle strisce gialle sulla carreggiata. 🔗 Da tempo, si vociferava, l’attore e registamal sopportava la presenza deiper isotto le sue finestre. Una questione di decoro, forse, o magari di effluvi poco graditi che penalizzavano l’austero ingresso della dimora Liberty in via Giovanni Randaccio a Roma. Dall’altra parte della “barricata”, gli altri residenti, che pur auspicando una più frequente pulizia e disinfezione, reclamavano queicome un “servizio essenziale” e indispensabile. A raccontare questa “silenziosa disputa” è il Corriere della Sera, che ricostruisce quanto accaduto.La tensione latente, tipica di molte contese condominiali o di quartiere, è esplosa con un colpo di scena nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorsi. Al mattino, i bidoni eranodalle strisce gialle sulla carreggiata. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Il giallo dei bidoni della spazzatura a Roma: c'entrano Sergio Castellitto e Paolo Sorrentino - L'attore si è spesso lamentato della presenza dei bidoni davanti all'ingresso della sua abitazione. Ora l'Ama prepara una denuncia dopo le segnalazioni dei residenti 🔗ilgiornale.it

Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada - Nel quartiere Parioli a Roma c’è un giallo. Che riguarda la sparizione dei cassonetti per la raccolta differenziata. Ama, la società dei rifiuti della Capitale, sta preparando una denuncia ai carabinieri. E al centro c’è la villa in cui abita Sergio Castellitto. Il Corriere della Sera fa sapere che un set di bidoni è scomparso dalla carreggiata di fronte alla casa. E l’attore si è sempre lamentato per quei cassonetti davanti al suo cancello. 🔗open.online

Laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto - (Adnkronos) – Lo scorso 3 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto quale riconoscimento dell’impegno nel promuovere il valore della cultura, dell’arte e della letteratura attraverso la sua opera, capace di emozionare, educare e […] L'articolo Laurea magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi dalla sua strada: l'Ama prepara una denuncia; Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada; Il giallo dei bidoni della spazzatura a Roma: c'entrano Sergio Castellitto e Paolo Sorrentino; Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roma, Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi dalla sua strada: l’Ama prepara una denuncia - La disputa ai Parioli: l'attore lamentava la presenza dei bidoni della raccolta differenziata di fronte la sua villa, ora che sono spariti - all'insaputa della società per la raccolta dei rifiuti - gl ... 🔗roma.corriere.it

Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi dalla sua strada: l’Ama prepara una denuncia - La disputa ai Parioli: l'attore lamentava la presenza dei bidoni della raccolta differenziata di fronte la sua villa, ora che sono spariti - all'insaputa della società per la raccolta dei rifiuti - gl ... 🔗msn.com

Il giallo dei bidoni della spazzatura a Roma: c'entrano Sergio Castellitto e Paolo Sorrentino - L'attore si è spesso lamentato della presenza dei bidoni davanti all'ingresso della sua abitazione. Ora l'Ama prepara una denuncia dopo le segnalazioni dei residenti ... 🔗msn.com