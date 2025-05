Serena Bortone apre il Maggio dei Libri del caffè letterario della Mondadori di Nola

Maggio Sarà la giornalista e scrittrice Serena Bortone ad aprire il “Maggio dei Libri e della Cultura” del caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista Autilia Napolitano. La nota conduttrice presenterà il libro “A te vicino così dolce” domenica 4 Maggio, alle ore 18.30, al Convivium Garden di Avella, nel cuore dell’anfiteatro romano.Lunedì 5, invece, la Bortone sarà ospite del liceo Colombo di Marigliano presieduto dalla dirigente Nicoletta Albano. Un mese ricco di eventi organizzati in sinergia con le scuole e le associazioni del territorio che tocchera’ anche i comuni di Cicciano, Cimitile, San Vitaliano e Scisciano.In cartellone anche il magistrato Catello Maresca, la candidata al Premio Strega Wanda Marasco, Lorenzo Marone, Anna Malinconico, Marco Magnone e tanti altri. 🔗 L’appuntamento domenica 4 e lunedì 5Sarà la giornalista e scrittricead aprire il “deiCultura” deldi piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista Autilia Napolitano. La nota conduttrice presenterà il libro “A te vicino così dolce” domenica 4, alle ore 18.30, al Convivium Garden di Avella, nel cuore dell’anfiteatro romano.Lunedì 5, invece, lasarà ospite del liceo Colombo di Marigliano presieduto dalla dirigente Nicoletta Albano. Un mese ricco di eventi organizzati in sinergia con le scuole e le associazioni del territorio che tocchera’ anche i comuni di Cicciano, Cimitile, San Vitaliano e Scisciano.In cartellone anche il magistrato Catello Maresca, la candidata al Premio Strega Wanda Marasco, Lorenzo Marone, Anna Malinconico, Marco Magnone e tanti altri. 🔗 Puntomagazine.it

