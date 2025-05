Sequestrato carico di cocaina | avrebbe fruttato 5 milioni di euro

Tempo di lettura: < 1 minuto

I carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sequestrato 36 chili di cocaina purissima. Il carico, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, è stato rinvenuto lungo la stazione ferroviaria di Angri, in provincia di Salerno. Si tratta di un risultato frutto di controlli antidroga e del monitoraggio dell'area stabiese, spesso collegata nel traffico di stupefacenti ai comuni confinanti della provincia salernitana. Ignoti i detentori, continuano le indagini per risalire a chi avrebbe disposto del carico.

