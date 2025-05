Sequestrano un ragazzo rom dopo 8 mesi arriva la condanna e finiscono agli arresti domiciliari

dopo quasi 8 mesi si è conclusa la vicenda che aveva portato al sequestro di un cittadino straniero da parte di due italiani avvenuto nelle zone a sud di Roma. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, infatti nelle ore scorse, hanno dato esecuzione a una ordinanza che dispone gli arresti domiciliari.

