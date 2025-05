Senna e Ratzenberger l’omaggio in pista

Imola non dimentica. Trentuno anni dopo, la città e il suo circuito rendono omaggio al campione più amato. E con lui, commemorano anche l'altra vittima di quel drammatico fine settimana culminato nel 1° maggio 1994. Sono arrivati in tanti, giovedì scorso, per l'ormai tradizionale giornata dedicata ad Ayrton Senna e a Roland Ratzenberger, i due piloti morti nel weekend del XIV Gran premio di San Marino. "Non potevamo mancare, la nostra è passione vera", racconta un gruppo di tifosi di Senna. Per lui ci sono le bandiere del Brasile, accompagnate dagli iconici cappellini. Ma non mancano nemmeno i vessilli austriaci per Ratzenberger. Dopo le celebrazioni in grande stile del 2024, in occasione del trentennale della duplice tragedia, Comune e Autodromo hanno scelto quest'anno di organizzare una giornata all'insegna della semplicità: prima una camminata di beneficenza; poi le commemorazioni ufficiali.

