Semifinale playoff Chiesanuova-Tolentino | tutto esaurito al Sandro Ultimi

© Sport.quotidiano.net - Semifinale playoff Chiesanuova-Tolentino: tutto esaurito al Sandro Ultimi Sandro Ultimi" domani per la Semifinale playoff tra Chiesanuova e Tolentino. L’impianto della frazione sarà totalmente gremito da circa 450 spettatori, di questi più di 200 cremisi, comunque non pochi in rapporto alla capienza. A Tolentino ci si è lamentati, gli ospiti avrebbero gradito più tagliandi, ma questo è come spiega il direttore sportivo biancorosso Ivan Menghi (foto): "Sono situazioni che accadono anche da altre parti, il Sandro Ultimi è omologato per un tot di spettatori al suo interno e noi abbiamo semplicemente ottemperato alle norme e a quanto disposto dalla Questura. Ci siamo guadagnati sul campo il diritto a disputare in casa questo primo turno di playoff e non vedevamo l’ora, ricordando inoltre che la scorsa annata abbiamo giocato sempre in trasferta compresa la Semifinale playoff con il Castelfidardo". 🔗 Da ieri, all’incirca ora di pranzo, non c’è più un biglietto per prendere posto al "" domani per latra. L’impianto della frazione sarà totalmente gremito da circa 450 spettatori, di questi più di 200 cremisi, comunque non pochi in rapporto alla capienza. Aci si è lamentati, gli ospiti avrebbero gradito più tagliandi, ma questo è come spiega il direttore sportivo biancorosso Ivan Menghi (foto): "Sono situazioni che accadono anche da altre parti, ilè omologato per un tot di spettatori al suo interno e noi abbiamo semplicemente ottemperato alle norme e a quanto disposto dalla Questura. Ci siamo guadagnati sul campo il diritto a disputare in casa questo primo turno die non vedevamo l’ora, ricordando inoltre che la scorsa annata abbiamo giocato sempre in trasferta compresa lacon il Castelfidardo". 🔗 Sport.quotidiano.net

