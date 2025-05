Sembro l’incredibile Hulk rappresentata come un mostro La gente mi ha detto che faccio schifo e devo morire | lo sfogo Monica Setta dopo l’imitazione della Gialappa’s

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembro l’incredibile Hulk, rappresentata come un mostro. La gente mi ha detto che faccio schifo e devo morire”: lo sfogo Monica Setta dopo l’imitazione della Gialappa’s rappresentata in maniera così estrema: Sembro l’incredibile Hulk”. Monica Setta torna a parlare dell’imitazione che Giulia Vecchio fa di lei al GialappaShow, diventato uno dei personaggi più virali di questa edizione, con quel “donne straordinarie” trasformato in tormentone. Una parodia nella quale però la conduttrice di Storie di donne al bivio, uno dei programmi di successo di Rai2 dell’ultima stagione, non si riconosce affatto. Sia dal punto di vista estetico che, soprattutto, dei contenuti. La giornalista lo dice apertis verbis in una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ammette di dispiacersi “quando vengo ritratta in un modo che non sono” e di essere stata imitata in una versione che definisce mostruosa. “Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati”, premette la Setta, che da diversi anni è anche al timone di UnoMattina In famiglia, su Rai1. 🔗 “La mia imitazione? Mi è dispiaciuto esserein maniera così estrema:”.torna a parlare delche Giulia Vecchio fa di lei al GialappaShow, diventato uno dei personaggi più virali di questa edizione, con quel “donne straordinarie” trasformato in tormentone. Una parodia nella quale però la conduttrice di Storie di donne al bivio, uno dei programmi di successo di Rai2 dell’ultima stagione, non si riconosce affatto. Sia dal punto di vista estetico che, soprattutto, dei contenuti. La giornalista lo dice apertis verbis in una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ammette di dispiacersi “quando vengo ritratta in un modo che non sono” e di essere stata imitata in una versione che definisce mostruosa. “Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati”, premette la, che da diversi anni è anche al timone di UnoMattina In famiglia, su Rai1. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

