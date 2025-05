Selvaggia Lucarelli e il suo legame con Roma

© Donnemagazine.it - Selvaggia Lucarelli e il suo legame con Roma Selvaggia Lucarelli: il ritorno a Roma e l’amore per la capitale su Donne Magazine. 🔗 La giornalista racconta il suo desiderio di tornare a vivere nella città eterna.: il ritorno ae l’amore per la capitale su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fabrizio Corona a teatro, insulti a Selvaggia Lucarelli: poi mima un atto sessuale con un suo cartonato - Bufera su “Gurulandia”, lo spettacolo teatrale portato in scena da Fabrizio Corona, finito al centro delle polemiche per i contenuti giudicati offensivi e denigratori. A denunciarlo è stata Selvaggia Lucarelli, presa direttamente di mira durante lo show con insulti personali, attacchi sul piano professionale e persino una simulazione volgare sul palco con un suo cartonato. La giornalista ha affidato il suo sfogo ai social, definendo preoccupante il tono e il messaggio trasmesso dallo spettacolo, andato in scena anche al Teatro Nazionale di Milano, luogo che Lucarelli sottolinea come ... 🔗thesocialpost.it

Selvaggia Lucarelli si racconta: “Ho vissuto violenza psicologica” e il suo pensiero su Chiara Ferragni - Selvaggia Lucarelli, figura di spicco nel panorama giornalistico e televisivo italiano, è nata nel 1974 e ha costruito una carriera ricca di successi come giornalista, scrittrice, conduttrice e attrice. Il suo debutto avviene nel 1998 con il film “Porci e Bugiardi“, ma è il mondo del teatro a catturare la sua attenzione, dove recita al fianco di Max Giusti in vari spettacoli, tra cui “30 anni e il grande sfracello” e “Come un pesce fuor d’acqua“. 🔗velvetgossip.it

Fabrizio Corona è in giro per l’Italia con una tournée in teatro dove porta il suo show in cui offende molti big del mondo dello spettacolo: in primis Selvaggia Lucarelli - Parole terribili riguardo le loro sessualità anche per Elodie e Achille Lauro Fabrizio Corona in queste settimane è in giro per l’Italia con una tournée in teatro dove, insieme al suo avvocato e ai podcaster di Gurulandia, porta in giro il suo (si fa per dire) show in cui offende molti big de 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Selvaggia Lucarelli: «Laerte Pappalardo? Ho abbandonato il matrimonio e me l'ha fatta pagare, ora abbiamo un b; Sanremo 2025, Jovanotti al DopoFestival: Ho temuto per la mia salute, stavo cadendo. Il legame con Selvaggia Lucarelli; Selvaggia Lucarelli torna a parlare del suo docente: Ci sono professori che cambiano la vita. Sono rari ma ci sono; Lucarelli e Biagiarelli, retroscena di coppia: Stare con uno più giovane è uno svantaggio. E il suo no alla maternità. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Situazione disastrosa”: Selvaggia Lucarelli smaschera (di nuovo) Chiara Ferragni - Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni e smonta il suo "nuovo inizio": la verità dietro l'ultimo annuncio dell'imprenditrice digitale. 🔗msn.com

Selvaggia Lucarelli: Empatia per Chiara Ferragni e Riflessioni sulla Vita Personale - Selvaggia Lucarelli, ospite a "Verissimo", discute la sua empatia per Chiara Ferragni e le dinamiche relazionali, rivelando anche dettagli sulla sua vita personale e professionale. 🔗ecodelcinema.com

''La città più bella del mondo è Roma'': Selvaggia Lucarelli sempre più convinta di lasciare Milano per la capitale - La scrittrice ha fatto un giro nel centro della capitale con il futuro marito. Si è accorta dopo aver viaggiato tanto che la Città ... 🔗gossip.it