Segni Proclamazione dei vincitori e concerto finale per la I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo Vincenzo Iannucci

© Cronachecittadine.it - Segni. Proclamazione dei vincitori e concerto finale per la I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci” Segni (Eledina Lorenzon) – Sabato 26 Aprile alle ore 19, nella splendida Cattedrale S. Maria Assunta a Segni, si èL'articolo Segni. Proclamazione dei vincitori e concerto finale per la I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci” Cronache Cittadine. 🔗 Cronache Cittadine(Eledina Lorenzon) – Sabato 26 Aprile alle ore 19, nella splendida Cattedrale S. Maria Assunta a, si èL'articolodeiper la Idel” Cronache Cittadine. 🔗 Cronachecittadine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Segni. Sabato 26 Aprile alle ore 19 in Cattedrale Concerto dei Concorrenti e Premiazione dei vincitori della I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci” - Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Sabato 26 Aprile alle ore 19 nella Cattedrale S. Maria Assunta di Segni si terrà il L'articolo Segni. Sabato 26 Aprile alle ore 19 in Cattedrale Concerto dei Concorrenti e Premiazione dei vincitori della I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

"Semplicementesuono": all'Abbazia del Loreto il concerto dei vincitori dell'edizione 2024 del concorso - Oggi alle ore 16,30 nella Sala degli Arazzi dell’Abazia del Loreto di Mercogliano si terrà il concerto dei vincitori della Edizione 2024 del concorso “Semplicementesuono”. In questa occasione sarà presentata la quarta edizione della Borsa di studio. Ideato e sostenuto dai familiari del... 🔗avellinotoday.it

Concerto primo maggio 2025, contest per artisti emergenti: i 12 finalisti e quando si sapranno i vincitori - All’attesa del concerto del primo maggio a Roma, un appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica di tutta Italia, si è unita negli ultimi anni quella per la finale di un contest. Si tratta di 1MNEXT, organizzato per premiare tre artisti emergenti e che ha visto anche quest’anno sfidarsi oltre 150 giovani da ogni Regione d’Italia. A poche settimane dall’esibizione in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, 1MNEXT sta per vivere la finale. 🔗lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Segni. Sabato 26 Aprile alle ore 19 in Cattedrale Concerto dei Concorrenti e Premiazione dei vincitori della I Edizione del Concorso Internazionale d’Organo “Vincenzo Iannucci”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fellow tra i vincitori del contest che cerca nuovi artisti per il Concerto del Primo Maggio a Roma - Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Lo scorso anno è stato vinto da Giglio, cantautrice di Torino, con il brano “Santa Rosalia”. Il Concerto del Primo ... 🔗lanuovaprovincia.it