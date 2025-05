Segnali di avvelenamento nel cane | cosa fare in questi casi

avvelenamento nel cane può essere frutto dell'ingestione involontaria di sostanze tossiche, oppure di un atto doloso. In entrambi i casi ci sono sintomi gravi che fungono da campanello d'allarme come salivazione eccessiva, diarrea con sangue e convulsioni. Quando si manifestano è fondamentale agire subito contattando un veterinario ed evitando pericolosi interventi fai-da-te. 🔗 L'nelpuò essere frutto dell'ingestione involontaria di sostanze tossiche, oppure di un atto doloso. In entrambi ici sono sintomi gravi che fungono da campanello d'allarme come salivazione eccessiva, diarrea con sangue e convulsioni. Quando si manifestano è fondamentale agire subito contattando un veterinario ed evitando pericolosi interventi fai-da-te. 🔗 Fanpage.it

