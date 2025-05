Seduta d’oro a Wall Street | dati lavoro positivi e spiraglio Cina fanno volare gli indici

Seduta in rialzo a Wall Street, che ha cancellato le perdite dell’ultimo mese dovute ai dazi, dopo il positivo rapporto sull’occupazione. Il mese scorso, sono stati creati 177.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 133.000 posti. Si è trattato del 52esimo mese consecutivo con un conto positivo. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2%, in linea con le attese. Ottimismo sui mercati anche grazie alla Cina, che si è detta disponibile alla possibilità di aprire una trattativa con gli Stati Uniti sul commercio; al tempo stesso, però, la Cina ha ribadito la richiesta a Washington di rimuovere tutti i dazi “unilaterali”. Trump ha imposto dazi del 145% sui prodotti importati dalla Cina, che ha risposto con tariffe al 125%. 🔗 Ieri,in rialzo a, che ha cancellato le perdite dell’ultimo mese dovute ai dazi, dopo il positivo rapporto sull’occupazione. Il mese scorso, sono stati creati 177.000 posti di(escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 133.000 posti. Si è trattato del 52esimo mese consecutivo con un conto positivo. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2%, in linea con le attese. Ottimismo sui mercati anche grazie alla, che si è detta disponibile alla possibilità di aprire una trattativa con gli Stati Uniti sul commercio; al tempo stesso, però, laha ribadito la richiesta a Washington di rimuovere tutti i dazi “unilaterali”. Trump ha imposto dazi del 145% sui prodotti importati dalla, che ha risposto con tariffe al 125%. 🔗 Ildenaro.it

