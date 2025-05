Se sento aria di elezione fuggo dal Conclave Chi è il cardinale che non vuole diventare Papa

© Ilgiornale.it - "Se sento aria di elezione fuggo dal Conclave". Chi è il cardinale che non vuole diventare Papa Papabili più probabili sta facendo sapere che non se la sente di diventare il successore di Francesco: "Mi ritrovano in Sicilia" 🔗 Tra il serio e il faceto, uno deibili più probabili sta facendo sapere che non se la sente diil successore di Francesco: "Mi ritrovano in Sicilia" 🔗 Ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Antonella Clerici e il contratto in scadenza: “Non gioco al rialzo. Conosco pregi e difetti della Rai, mi sento a casa” - Antonella Clerici ha parlato anche della sua vita privata, spaziando dagli amori passati all'attuale rapporto con Eddy Martens, padre di Maelle.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gomme subito gonfie con il mini compressore d'aria portatile in offerta LAMPO su Amazon - Il mini compressore d'aria portatile è un oggetto indispensabile da tenere sempre con sé: ideale per auto, moto, biciclette e oggetti gonfiabili, oggi puoi acquistarlo in offerta lampo su Amazon a soli 23,60 euro invece di 32,99, con IVA compresa nel prezzo. Con la spedizione Prime avrai la consegna immediata per sfruttare subito le caratteristiche di un accessorio che ti farà dimenticare il timore delle gomme a terra. 🔗quotidiano.net

Omicidio Coatti, lo strazio della mamma: "Mi manca l'aria". Nel 2020 un'altra tragedia - Quindici parole per descrivere il proprio dolore. Quattro volte la ripetizione del verbo ‘mancare’. Sandra Lovato, madre di Alessandro Coatti (il biologo barbaramente ucciso in Colombia), giovedì 10 aprile ha affidato ai social il primo commento sul proprio stato d’animo a quasi una settimana... 🔗ferraratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Se sento aria di elezione fuggo dal Conclave. Chi è il cardinale che non vuole diventare Papa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Paolo Mieli: “Sento aria di elezioni anticipate, sarà un autunno infernale. - In questo momento sento parecchi scricchiolii: crescono le probabilità di andare a elezioni anticipate”. Innanzitutto arriva l’appuntamento elettorale. Con le Regionali che potrebbero causare “un ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it