Se mi eleggono fuggo dal Conclave il caso di López Romero | il cardinale che non vuole diventare Papa

© Tgcom24.mediaset.it - "Se mi eleggono, fuggo dal Conclave", il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa Per l'arcivescovo di Rabat, desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale "di un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

