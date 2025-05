Se mi eleggono fuggo dal Conclave Il caso del cardinale che non vuole diventare papa

cardinale ha cominciato a circolare tra quelli dei possibili successori di papa Francesco, la sua reazione ha subito mostrato una certa distanza emotiva dalla prospettiva di sedere sul soglio di Pietro. In un’intervista rilasciata all’emittente spagnola Rtve, l’arcivescovo ha commentato con un tono volutamente leggero e ironico: “Se intravedo il pericolo di essere eletto nel Conclave, inizio a scappare e mi ritrovano in Sicilia”. Una frase che ha fatto sorridere, ma che riflette una posizione ben precisa: quella di un uomo di Chiesa che vede nel desiderio di diventare papa un segnale di disordine interiore, una deviazione dallo spirito di servizio che dovrebbe guidare ogni pastore.López Romero ha parlato senza mezzi termini, dichiarando che chiunque aspiri al papato mostra segni di “un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore”. 🔗 Quando il nome delha cominciato a circolare tra quelli dei possibili successori diFrancesco, la sua reazione ha subito mostrato una certa distanza emotiva dalla prospettiva di sedere sul soglio di Pietro. In un’intervista rilasciata all’emittente spagnola Rtve, l’arcivescovo ha commentato con un tono volutamente leggero e ironico: “Se intravedo il pericolo di essere eletto nel, inizio a scappare e mi ritrovano in Sicilia”. Una frase che ha fatto sorridere, ma che riflette una posizione ben precisa: quella di un uomo di Chiesa che vede nel desiderio diun segnale di disordine interiore, una deviazione dallo spirito di servizio che dovrebbe guidare ogni pastore.López Romero ha parlato senza mezzi termini, dichiarando che chiunque aspiri alto mostra segni di “un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore”. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

"Se mi eleggono, fuggo dal Conclave", il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa - Per l'arcivescovo di Rabat, desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale "di un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco - Impazza il caso Cipriani: il presule peruviano accusato di pedofilia e sanzionato da Papa Francesco che si è presentato vestito da cardinale 🔗notizie.virgilio.it

Il caso Becciu prima del Conclave travolge Pietro Parolin, le chat su uno dei favoriti del post Papa Francesco - Il caso Angelo Becciu che sta scuotendo il Conclave rischia di travolgere Pietro Parolin, tra i favoriti come successore di Papa Francesco 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Se mi eleggono, fuggo dal Conclave, il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa; Se mi eleggono, fuggo dal Conclave. Il caso del cardinale che non vuole diventare papa; Se mi eleggono fuggo dal Conclave il caso di López Romero | il cardinale che non vuole diventare Papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Se mi eleggono, fuggo dal Conclave", il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa - Quando il cardinale Cristóbal López Romero ha saputo che il suo nome figurava tra i favoriti per diventare il prossimo Papa, la sua reazione ha tradito tutt'altro che ambizione. "Se intravedo il peric ... 🔗msn.com

Come si elegge il nuovo Papa: le «regole» del Conclave, dal giuramento alle votazioni (fino alla fumata bianca) - I riti e le regole per scegliere il successore di Pietro, Tutto ciò che c’è da sapere per arrivare all’Habemus papam. Il divieto dei cellulari, l’incognita della durata ... 🔗msn.com

Cos'è il Conclave, come funziona e chi sono i cardinali che eleggono il Papa - Quali sono i favoriti al Soglio di Pietro, da dove arrivano i porporati e cosa succede nel segreto della Cappella Sistina: tutto quello che c’è da sapere ... 🔗repubblica.it