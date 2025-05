Se l' abito non fa il monaco

Come dice il vecchio adagio «l'abito non fa il monaco». E, viene da aggiungere alla vigilia del Conclave più social della Storia, non fa neanche il Papa. Anche se le scelte di Francesco, la croce senza oro, la talare bianca, la rinuncia a ornamenti e copricapi della tradizione pontificia (a differenza del predecessore Benedetto) contenevano un messaggio etico ma anche estetico. In fondo la semplicità di quelle scelte sottolineava l'unicità della figura regnante sulla Chiesa. E secondo molti in Vaticano era certo un messaggio «francescano» ma anche una sottolineatura «gesuita» volta a ricordare che al di là di riti e ornamenti la Chiesa cattolica è una monarchia assoluta dove l'ultima parola spetta a uno soltanto. E devono saperlo bene i porporati che ancora non hanno chiaro l'identikit da riempire nella Sistina, al punto che per ora il dibattito mondiale riguarda veleni e dettagli.

Thuram a Sky: «Bayern Monaco ai quarti? Tutte le squadre sono battibili, la caviglia mi fa ancora male, non sono al 100%. Sul Triplete rispondo così» - L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League sul Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, Marcus Thuram ha espresso tutta la propria gioia per l'accesso ai quarti di finale di Champions League. INTER TRA LE MIGLIORI 8 D'EUROPA, L'APPETITO VIEN MANGIANDO? – «Abbiamo fatto una buona partita stasera, abbiamo vinto, siamo passati al turno successivo.

Inter-Bayern Monaco, Neuer non ce la fa. Urbig ancora titolare! - Inter-Bayern Monaco si disputerà mercoledì 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Manuel Neuer. LA DECISIONE – In Inter-Bayern Monaco si assisterà nuovamente alla presenza di Jonas Urbig dal primo minuto, stante il forfait definitivo di Manuel Neuer. Come riportato da BILD, infatti, il portiere tedesco non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio.

Quanto costa l'abito di pizzo indossato da Charlene di Monaco al Ballo della Rosa 2025 - Nel weekend il Principato di Monaco ha ospitato il Ballo della Rosa, un evento annuale che vede riunirsi la Royal Family pubblicamente. Chi ha firmato e quanto costa l'abito di pizzo trasparente indossato dalla principessa Charlene?

