Scuola la propaganda gender | dalle scale colorate ai conigli gay

© Liberoquotidiano.it - Scuola, la propaganda gender: dalle scale colorate ai conigli gay gender a Scuola, i bambini, e, soprattutto, la politica. L’episodio che probabilmente ha ottenuto più risonanza è quello della scala arcobaleno dell’istituto onnicomprensivo Educandato statale agli angeli di Verona: i gradini pittati di diverso colore in occasione della giornata contro l’omofobia e un adolescenti di tredici anni che si busca una nota perché si rifiuta di farli. È marzo. Ne viene fuori un tam-tam mediatico che la metà basta: sul come, sul perché, su quale strada alternativa abbia preso il ragazzino, epperò il nucleo, il punto centrale dell’intero dibattito che tiene banco (letteralmente) per settimane è un altro. Sempre lo stesso.Comincia l’anno (solare) col sindaco di Pavia che difende l’iniziativa dello sportello Antidiscriminazioni del suo Comune il quale porta nelle scuole corsi contro il bullismo e ogni forma di discriminazione, compresa ovviamente quella contro la comunità omosessuale: dall’altra parte della lavagna c’è la Lega locale che bolla quei laboratori come fucine «dell’alfabetizzazione Lgbt». 🔗 Di casi, discussioni e polemiche (solo negli ultimi mesi, diciamo dall’inizio di questo 2025) se ne contano già parecchi. Il, i bambini, e, soprattutto, la politica. L’episodio che probabilmente ha ottenuto più risonanza è quello della scala arcobaleno dell’istituto onnicomprensivo Educandato statale agli angeli di Verona: i gradini pittati di diverso colore in occasione della giornata contro l’omofobia e un adolescenti di tredici anni che si busca una nota perché si rifiuta di farli. È marzo. Ne viene fuori un tam-tam mediatico che la metà basta: sul come, sul perché, su quale strada alternativa abbia preso il ragazzino, epperò il nucleo, il punto centrale dell’intero dibattito che tiene banco (letteralmente) per settimane è un altro. Sempre lo stesso.Comincia l’anno (solare) col sindaco di Pavia che difende l’iniziativa dello sportello Antidiscriminazioni del suo Comune il quale porta nelle scuole corsi contro il bullismo e ogni forma di discriminazione, compresa ovviamente quella contro la comunità omosessuale: dall’altra parte della lavagna c’è la Lega locale che bolla quei laboratori come fucine «dell’alfabetizzazione Lgbt». 🔗 Liberoquotidiano.it

