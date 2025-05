Sculture verdi rimodellate E la ruota è sotto controllo

© Ilrestodelcarlino.it - Sculture verdi rimodellate. E la ruota è sotto controllo Sculture verdi, in arte topiaria che adornano piazzale della Libertà, tra il mare e la Palla di Pomodoro torneranno perfettamente rimodellate, "a partire dalla prossima settimana".A rassicurare gli amanti della zona mare è Luca Pieri, presidente di Aspes, la partecipata che si occupa, anche, di gestire il verde pubblico in città. Per evitare lo scempio del manto erboso, causato dall’impianto da maggio ad ottobre, della ruota panoramica, l’amministrazione comunale ha "deciso di aumentare il deposito cauzionale – conferma Pieri –: servirà a pagare gli interventi di ripristino del prato, all’indomani dello smontaggio dell’attrazione. Già abbiamo provveduto a ripristinare, dal danno dell’anno passato, l’impianto di irrigazione". 🔗 In vista della bella stagione sono partiti gli interventi di Aspes e Marche Multiservizi in zona mare. Gli orribili, ma utili cannicci verranno rimossi e le, in arte topiaria che adornano piazzale della Libertà, tra il mare e la Palla di Pomodoro torneranno perfettamente, "a partire dalla prossima settimana".A rassicurare gli amanti della zona mare è Luca Pieri, presidente di Aspes, la partecipata che si occupa, anche, di gestire il verde pubblico in città. Per evitare lo scempio del manto erboso, causato dall’impianto da maggio ad ottobre, dellapanoramica, l’amministrazione comunale ha "deciso di aumentare il deposito cauzionale – conferma Pieri –: servirà a pagare gli interventi di ripristino del prato, all’indomani dello smontaggio dell’attrazione. Già abbiamo provveduto a ripristinare, dal danno dell’anno passato, l’impianto di irrigazione". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ruota, ristorante ‘sospeso’ e giochi . Il Wec conquista già il pubblico : "Esserci è un’esperienza speciale" - La ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza (in zona Rivazza) e tante attività nella Fan zone tra simulatori di guida, macchinine radiocomandate e laboratori per i bambini. In pista, decine di bolidi: le hypercar Ferrari (ieri subito veloci nelle libere) e la Bmw M4 Gt3 numero 46 di Valentino Rossi quelli più acclamati dal pubblico. Gli ingredienti per un grande fine settimana firmato Wec ci sono tutti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ncap premia le più ‘verdi’, da Byd a Hyundai, da Jeep a Opel e Tesla - (Adnkronos) – Green Ncap ha premiato i cinque veicoli elettrici del 2024 (valutati cinque stelle), per la loro prestazione Lca (Valutazione del Ciclo di Vita): Byd Dolphin, Hyundai Kona, Jeep Avenger, Opel/Vauxhall Corsa e Tesla Model 3. Si tratta di un riconoscimento ai veicoli che raggiungono il più basso impatto ambientale durante l’intero ciclo di […] L'articolo Ncap premia le più ‘verdi’, da Byd a Hyundai, da Jeep a Opel e Tesla proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Al Nuovo Teatro Verdi si suona il rock e si omaggiano le tastiere - BRINDISI - Mercoledì 7 maggio, alle 20:30, il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si trasformerà in un crocevia di storie, suoni ed emozioni con “Key(s) of Rock: la rivoluzione dei tasti bianchi e neri”, concerto inserito nella rassegna “Verdi in Rock”, organizzata dalla Fondazione Nuovo... 🔗brindisireport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sculture verdi rimodellate. E la ruota è sotto controllo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sculture verdi rimodellate. E la ruota è sotto controllo - In vista della bella stagione sono partiti gli interventi di Aspes e Marche Multiservizi in zona mare. Gli orribili, ma utili cannicci verranno rimossi e le sculture verdi, in arte topiaria che ... 🔗msn.com