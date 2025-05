Scudetto più vicino | Napoli cinico a Lecce basta un capolavoro di Raspadori

Il Napoli espugna il campo del Lecce con il punteggio di 1-0, portando a casa tre punti pesanti in una gara combattuta e ricca di episodi. A decidere l'incontro è stato Giacomo Raspadori, autore di una splendida punizione al 24' che ha beffato Wladimiro Falcone. Un successo figlio della compattezza e del gioco corale degli uomini di Antonio Conte, ma il Lecce ha venduto cara la pelle fino all'ultimo secondo.Primo tempo: gol, VAR e tanta intensitàL'avvio è subito scoppiettante. Dopo appena due minuti, Romelu Lukaku illude i partenopei segnando il vantaggio, ma il VAR annulla per fuorigioco. Poco dopo, è Raspadori a firmare il gol decisivo con una punizione magistrale. Lecce reagisce e colpisce un palo al 37' con Kialonda Gaspar, poi protesta per un possibile rigore che il VAR nega.

Napoli, ora o mai più: lo scudetto passa per un filotto decisivo. Quest’anno è già successo - Per il Napoli è un momento da dentro o fuori e lo scudetto passa per un filotto di vittorie consecutive: ecco quando è già successo in questa stagione Il momento della verità è arrivato per il Napoli. Con il campionato che si fa sempre più incandescente, gli azzurri affrontano una fase cruciale: Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Sette partite, sette vittorie all’andata, un filotto che ora deve ripetersi per tenere il passo dell’Inter e sognare lo scudetto. 🔗spazionapoli.it

Napoli-Inter, quando si giocherà la sfida scudetto? Le due ipotesi più accreditate - Napoli Calcio Ultimissime – Quando si giocherà la sfida scudetto contro l’Inter? Sono due le ipotesi più accreditate per la data del super big match al Maradona Per il Napoli calcio ultimissime arrivano per la super sfida tra Napoli e Inter. La gara in programma al Maradona, potrebbe diventare decisiva in chiave scudetto. Gli azzurri sono ancora primi in classifica con 56 punti, mentre l’Inter insegue a 54. 🔗spazionapoli.it

