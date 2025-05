Scrive sui gradini di San Petronio a Bologna | denunciato

© Ilrestodelcarlino.it - Scrive sui gradini di San Petronio a Bologna: denunciato Bologna, 3 maggio 2025 – Una scritta col pennarello nero, sui gradini di marmo che salgono all’ingresso di San Petronio.Ancora una volta, la basilica è stata oggetto di un atto vandalico, seppur meno evidente dell’imbrattamento subito durante la serata di guerriglia di gennaio seguita al presidio per Ramy.La scritta di ieri, molto ridotta – circa 40 centimetri –, è stata ‘vergata’ da un quarantasettenne, sorpreso durante il lavoro dai militari dell’Esercito in presidio alla Basilica, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute Volanti e Digos.Una volta appurato il contenuto, non di tenore politico, l’uomo è stato denunciato per imbrattamento. “Fortunatamente si tratta di una piccola cosa, probabilmente sarà sufficiente l’idropulitrice per tirare via la scritta. La prossima settimana provvederemo”, spiega il primicerio di San Petronio, don Andrea Grillenzoni. 🔗 , 3 maggio 2025 – Una scritta col pennarello nero, suidi marmo che salgono all’ingresso di San.Ancora una volta, la basilica è stata oggetto di un atto vandalico, seppur meno evidente dell’imbrattamento subito durante la serata di guerriglia di gennaio seguita al presidio per Ramy.La scritta di ieri, molto ridotta – circa 40 centimetri –, è stata ‘vergata’ da un quarantasettenne, sorpreso durante il lavoro dai militari dell’Esercito in presidio alla Basilica, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute Volanti e Digos.Una volta appurato il contenuto, non di tenore politico, l’uomo è statoper imbrattamento. “Fortunatamente si tratta di una piccola cosa, probabilmente sarà sufficiente l’idropulitrice per tirare via la scritta. La prossima settimana provvederemo”, spiega il primicerio di San, don Andrea Grillenzoni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

