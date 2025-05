Scritta vandalica contro cacciatori e allevatori definiti assassini

© Veronasera.it - Scritta vandalica contro cacciatori e allevatori, definiti «assassini» cacciatori e allevatori siete assassini al servizio dello Stato fascista. Gli animali partigiani della propria. 🔗 Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile, ignoti hanno imbrattato il muro vicino all'ingresso della sede di Federcaccia Verona. Con vernice spray nera e rossa è stato scritto: «sieteal servizio dello Stato fascista. Gli animali partigiani della propria. 🔗 Veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Digos boia. 1312". Cancellata la scritta contro la polizia al Corviale - È stata cancellata la scritta contro la polizia comparsa la scorsa settimana su un muro del Corviale. "Digos boia. 1312. Ultras liberi", le lettere cubitali impresse da ignoti in via Marino Mazzacurati, a poche centinaia di metri dal comando della polizia municipale di Arvalia. A denunciare... 🔗romatoday.it

Scritta diffamatoria contro il capogruppo di Fratelli d'Italia - “Marco Curcio infame”. È la frase che ignoti hanno vergato nelle scorse ore sulla facciata dell'ex-Meucci a Vernio, attaccando il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. “Un attacco che non solo colpisce Marco Curcio sul piano personale, ma che rappresenta un danno per l’intera... 🔗firenzetoday.it

“Scena è scritta male, il percorso del personaggio è sbagliato”: lo sfogo di Giacomo Giorgio contro gli sceneggiatori di Mare Fuori. Ecco cosa succede nella 5 stagione - Giacomo Giorgio/Ciro Ricci spara a zero sugli sceneggiatori di Mare Fuori 5. L’attore, con una solida fanbase social, è intervenuto su Instagram per chiarire il suo ritorno anche nella quinta stagione della fiction Rai. Gli ultimi episodi di Mare Fuori 5 sono infatti su RaiPlay, e in chiaro su Rai2, e il personaggio di Ricci fa di nuovo capolino negli episodi finali in una veste che non ha soltanto scatenato la curiosità dei fan ma un vero e proprio fastidio da parte dell’attore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scritta vandalica contro cacciatori e allevatori, definiti «assassini»; Vandalismo contro i cacciatori, interrogazione al governo; Quezzi, vandalizzata la cappelletta dei cacciatori; Cinghiali in città, Piana (Lega): Nutrirli è perseguibile anche penalmente, vanno rimossi. 🔗Ne parlano su altre fonti