Scossa di terremoto di magnitudo 3 8 in provincia di Bologna | nessun danno segnalato

Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle ore 5:08 di questa mattina, sabato 3 maggio, sull'Appennino, in provincia di Bologna. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 55 km. I comuni più vicini all'area epicentrale sono risultati essere Alto Reno Terme e Castel di Casio. Al momento, fortunatamente, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose in seguito alla Scossa.

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Terremoto nel potentino, nuova scossa di magnitudo 2.3 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata a Potenza alle 19 e 13. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose e persone. Il sisma arriva all'indomani della scossa di ieri mattina di magnitudo 4.2 con epicentro a Vaglio Basilicata (Potenza). 🔗tg24.sky.it

Terremoto oggi tra Calabria e Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 nello stretto di Messina - Nella serata di oggi giovedì 13 marzo è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4 sullo stretto di Messina: sentito anche a Reggio Calabria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

